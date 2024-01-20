ايران تاسف لبيان وزراء الخارجية العرب وتؤكد عزمها على معاقبة المجرمين

وقال كنعاني ان اجراء الجمهورية الاسلامية تم تاسيسا على الحق المشروع للتصدي للعناصر الارهابية والتابعة للكيان الصهيوني في أربيل بالعراق والتي هددت الامن القومي الايراني ومواطنيها وعرضتم للخطر، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتردد في التصدي الرادع للمصادر التي تتهدد امنها القومي وكذلك الدفاع عن امن مواطنيها وبالتالي معاقبة المجرمين.



واضاف الناطق باسم الخارجية الايرانية ان احترام وحدة اراضي العراق وسيادته وحسن الجوار معه، هو مبدأ ثابت ومبرهن للجمهورية الاسلامية الايرانية بشان العراق. وفي هذا الاطار فان الجمهورية الاسلامية الايرانية هبت خلال السنوات الماضية خاصة مع بداية هجوم داعش والمجموعات التكفيرية على العراق، بما اوتيت من قوة وفي ظل توجهها المسؤول، لحماية امن العراق وسيادته وسلامة ترابه ووقفت الى جانب الحكومة والشعب والقوات المسلحة في العراق.



واكد كنعاني في الوقت ذاته ان المتوقع من الحكومة العراقية ان تلتزم بالاتفاقية الامنية التي وقعت العام الماضي بين البلدين، وان تطبق مفادها بالكامل.



وتابع ان العلاقات بين ايران والعراق متينة وشاملة وقائمة على المصالح المشتركة وكذلك الاواصر التي لا تنفصم بين الشعبين، لذلك، المتوقع ان تبذل الجامعة العربية جهودها وقدراتها السياسية والحقوقية والدولية لوقف الهجمات الوحشية والابادة الجماعية التي يقترها الكيان الصهيوني في قطاع غزة وازالة الاحتلال الجاثم على ارض فلسطين لـ 75 عاما ودعم شعبها المظلوم.