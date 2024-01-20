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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 12:51

لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً ‌‏لجنود الاحتلال في محيط قلعة هونين

لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً ‌‏لجنود الاحتلال في محيط قلعة هونين
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، استهداف مجاهديها تجمعاً ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.

وشدّدت المقاومة الإسلامية، في بيان، على أنّ ذلك يأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة". ‏

وفي وقتٍ سابق اليوم، أفاد مراسل الميادين في الجنوب بانطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه موقع "حانيتا" التابع للاحتلال الإسرائيلي. 

كما دوّت صفّارات الإنذار في مستوطنات في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان. 

في المقابل، شنّ الاحتلال الإسرئايلي قصفاً مدفعياً استهدف أطراف بلدتي طيرحرفا والجبين. 

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهدافها مواقع وتجمعات جنود الاحتلال عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، محققةً إصابات مباشرة.

وأمس الجمعة، استهدفت المقاومة انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي بين موقعَي السمّاقة والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة. 

كما استهدفت تجمّعاً لجنود الاحتلال في جبل نذر بالأسلحة الصاروخيّة، إضافةً إلى استهداف انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط قاعدة "خربة ماعر" بصاروخ بركان، محققةً إصابات مباشرة في الموقعين. 

ومع ارتفاع حدّة ضربات المقاومة ازدادت نقمة المستوطنين في الشمال على الحكومة و"الجيش" لفشلهما في معالجة تهديد حزب الله، الذي يخوض حرباً نفسية على أكثر من جبهة ضد هؤلاء المستوطنين أيضاً، وخصوصاً عبر إعلامه الحربي الذي يُوثّق العمليات التي تصل إليهم. 
مصدر : وكالات
رقم : 1110427
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