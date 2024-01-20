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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 13:27

‘‘المدافعون عن سماء الولاية‘‘.. عمليات ناجحة للحرس الثوري ضد هجمات العدو الإلكترونية

‘‘المدافعون عن سماء الولاية‘‘.. عمليات ناجحة للحرس الثوري ضد هجمات العدو الإلكترونية
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم مناورات الدفاع الجوي المشتركة التخصصية "المدافعون عن سماء الولاية 1402"، العميد عباس فرج بور، قال في تصريح له، في اطار  إجراء المراحل الرئيسية لمناورات "المدافعون عن السماء 1402"، تم وضع الوحدات المشاركة من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري والقوات الجوية للجيش تحت السيطرة العملياتية لمقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي المشترك، وتم تنفيذ أساليب وتكتيكات مختلفة للحرب الإلكترونية والسيبرانية من أجل التصدي للهجوم الإلكتروني المعادي.

واعتبر العميد فرج بور الاستخدام المنسق والقوي لأنظمة الحرب الإلكترونية المحلية في هذه المناورات من الميزات المهمة، وقال: في هذه المرحلة من المناورات، ومن خلال إحداث تشويش إلكتروني على الرادارات ومنظومات رصد واستطلاع الدفاع الجوي على ارتفاعات عالية ومستويات مختلفة بواسطة الطائرات المسيرة المهاجمة، تم تقييم مدى ثبات وبقاء واستمرارية عمل الرادارات كأحد المكونات الرئيسية للدفاع الجوي في بيئة ملوثة بالحرب الإلكترونية.

وأضاف: تم اكتشاف وتحديد الأهداف ومراقبة منطقة المناورات باستخدام الأقمار الصناعية الاستخباراتية والطائرات المسيرة وأنظمة كشف وجمع المعلومات ورادارات الدفاع الجوي في البلاد في بيئة الحرب الإلكترونية في هذه المرحلة من المناورات.

وتابع: تنفيذ عملية تشويش إلكتروني على الطائرات المسيرة التابعة للقوة المهاجمة والسيطرة على هذه الطائرات لمنع تسللها إلى منطقة المناورات كان أحد التمارين الأخرى التي تم إجراؤها بنجاح في هذه المرحلة من المناورات.
مصدر : وكالات
رقم : 1110433
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