اعتقالات واقتحامات ومواجهات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي خروبة بجنين ودهمت منزلاً واعتقلت شاباً هناك. وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، بعد اقتحامها فجر اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس.



وفي التفاصيل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً مخيم بلاطة شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها.



كما ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات العنيفة، إذ أفادت مصادر محلية بسماع صوت إطلاق نار كثيف، وأصوات انفجارات داخل المخيم. من جانبها، أعلنت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني”، أنّ طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة واحدة بـ “شظايا” الرصاص الحي داخل مخيم بلاطة وقدمت لها العلاج ميدانيًا.



بيت لحم



إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم. وأفادت “وفا” نقلاً عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقتي شارع القدس الخليل، وباب الزقاق، كما داهمت ساحة المهد في المدينة.



وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي الدهيشة والعزة، وسيرت آلياتها في شوارع وأزقة المخيمين، دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وداهمت أحد المنازل في البلدة القديمة من البلدة وفتشته وعبثت في محتوياته، واعتقلت الأسير المحرر أحمد القيسي.



قلقيلية



وفي الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر السبت، بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية. وبحسب مصادر محلية، سيّر جيش الاحتلال آلياته العسكرية في شوارع البلدتين وقام بحملات مداهمة.



كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدينة يطا جنوب الخليل، وتتمركز وسطها.



هذا وأصيب، مساء أمس الجمعة، شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة رفيديا غرب نابلس. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابًا (20 عامًا) أصيب برصاص الاحتلال في القدم خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام المنطقة.



في المقابل، أعلنت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح- أنها استهدفت اليوم السبت حاجز تياسير العسكري الإسرائيلي بطوباس في الضفة الغربية، بوابل من الرصاص.