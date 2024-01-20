بيان الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم الإرهابي للکیان الصهيوني على دمشق

و اضاف البيان، مرة أخرى، قام الکيان الصهيوني الوحشي والمجرم بشن العدوان علی عاصمة سوريا دمشق، وخلال الغارة الجوية التي شنتها مقاتلات الکیان المعتدي والغاصب، استشهد عدد من القوات السورية و4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



الشهداء هم:

حجة الله أميدوار، وعلي آغازاده، وحسين محمدي، وسعيد كريمي



افادت وكالة الانباء السورية "سانا" اليوم السبت ان الهجوم الذي استهدف اليوم السبت مبنى سكنيًا في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب.



وكانت صحيفة "الوطن" السورية أخبرت عن "سماع دوي انفجارات في سماء دمشق " مضيفة أن "التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الصوت".



وقال فوج إطفاء دمشق لصحيفة "الوطن": "تلقينا بلاغا بتصاعد أعمدة دخان لحريق في منطقة مزة فيلات غربية ولا معلومات إضافية لدينا حتى الآن".



وأكدت إذاعة "شام إف إم": :سماع دوي انفجار في عدة مناطق في دمشق وتصاعد لسحابة دخان، ولم يعرف بعد سبب أو مصدر الصوت".