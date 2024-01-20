الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 14:41

بيان الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم الإرهابي للکیان الصهيوني على دمشق

بيان الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم الإرهابي للکیان الصهيوني على دمشق
و اضاف البيان، مرة أخرى، قام الکيان الصهيوني الوحشي والمجرم بشن العدوان علی عاصمة سوريا دمشق، وخلال الغارة الجوية التي شنتها مقاتلات الکیان المعتدي والغاصب، استشهد عدد من القوات السورية و4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الشهداء هم:
حجة الله أميدوار، وعلي آغازاده، وحسين محمدي، وسعيد كريمي

افادت وكالة الانباء السورية "سانا" اليوم السبت ان الهجوم الذي استهدف اليوم السبت مبنى سكنيًا في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب.

وكانت صحيفة "الوطن" السورية أخبرت عن "سماع دوي انفجارات في سماء دمشق " مضيفة أن "التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الصوت". 

وقال فوج إطفاء دمشق لصحيفة "الوطن": "تلقينا بلاغا بتصاعد أعمدة دخان لحريق في منطقة مزة فيلات غربية ولا معلومات إضافية لدينا حتى الآن". 

وأكدت إذاعة  "شام إف إم": :سماع دوي انفجار في عدة مناطق في دمشق وتصاعد لسحابة دخان، ولم يعرف بعد سبب أو مصدر الصوت".
رقم : 1110452
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بيان الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم الإرهابي للکیان الصهيوني على دمشق
بيان الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم الإرهابي للکیان الصهيوني على دمشق
باكستان آمنة من الإرهابيين
باكستان آمنة من الإرهابيين
20 كانون الثاني 2024
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
20 كانون الثاني 2024
انتهاء مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1402" في ايران
انتهاء مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1402" في ايران
20 كانون الثاني 2024
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
20 كانون الثاني 2024
انسحابات الجيش الإسرائيلي.. ماذا عن وحدة دوفدفان؟
انسحابات الجيش الإسرائيلي.. ماذا عن وحدة دوفدفان؟
20 كانون الثاني 2024
بعد 100 يوم من حرب غزة.. الصواريخ تؤرق تل أبيب
بعد 100 يوم من حرب غزة.. الصواريخ تؤرق تل أبيب
20 كانون الثاني 2024
تمرد في مجلس الوزراء الحربي... تفعيل قنبلة موقوتة تحت كرسي نتنياهو
تمرد في مجلس الوزراء الحربي... تفعيل قنبلة موقوتة تحت كرسي نتنياهو
20 كانون الثاني 2024
مسيّرات "كرار" بصواريخ "مجيد" تعترض بنجاح الاجسام الطائرة المعادية
مسيّرات "كرار" بصواريخ "مجيد" تعترض بنجاح الاجسام الطائرة المعادية
19 كانون الثاني 2024
أكثر من 15 شهيداً في مجزرة جديدة للاحتلال بجوار مجمع الشفاء في مدينة غزة
أكثر من 15 شهيداً في مجزرة جديدة للاحتلال بجوار مجمع الشفاء في مدينة غزة
19 كانون الثاني 2024
اعلان موعد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا
اعلان موعد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا
19 كانون الثاني 2024
في اليوم 105 لـ"طوفان الأقصى": مقاومو الضفة الغربية يواصلون التصدي لاقتحامات الاحتلال
في اليوم 105 لـ"طوفان الأقصى": مقاومو الضفة الغربية يواصلون التصدي لاقتحامات الاحتلال
19 كانون الثاني 2024
قاليباف: القضية الفلسطينية اليوم هي قضية البشرية كلها
قاليباف: القضية الفلسطينية اليوم هي قضية البشرية كلها
19 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
باكستان آمنة من الإرهابيين
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
انسحابات الجيش الإسرائيلي.. ماذا عن وحدة دوفدفان؟