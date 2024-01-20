الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 15:49

المقاومة اللبنانية جاهزة لصفع 'اسرائيل'

المقاومة اللبنانية جاهزة لصفع
جبهة الاسناد في محور المقاومة لا تزال تواصل عملياتها، ومع الانخفاض البسيط في عدد العمليات، عوضت الدقة والقوة التدميرية للضربات هذا الانخفاض. المقاومة الاسلامية في لبنان، وفي آخر عملياتها، استهدفت تجمعاً ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة، مع دوي صفارات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى.

العملية وفق بيان المقاومة جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته، ليرد جيش الاحتلال بقصف مدفعي وجوي استهدف عددًا من البلدات الجنوبية ومناطق واسعة على الحدود، من بلدات راميا وعيتا الشعب وجبل بلاط، إلى الطيري وكونين، وكذلك سهل مرجعيون وبلدة ميس الجبل ومحيط بلدتَي بليدا والخيام.

تحفظ جيش الاحتلال عن ذكر قتلاه في الشمال، لطالما فتح النقاش على مصداقية وقدرة الجيش الاسرائيلي على إدارة معركة الشمال، إلا أن التهديدات التي يطلقها قادة الكيان العسكريين، تكشف حجم الخسائر في صفوف قواتها. تهديدات جاءت على لسان أعلى قيادات العسكر الإسرائيلي، وزير حرب الكيان يوآف غالانت، الذي قال إنه لن يقبل بالوضع الحالي طويلًا في الشمال طويلا.

وقال غالانت:"إذا استمر القتال في الجنوب فسيستمر بالحدود الشمالية، لكننا لن نقبل الوضع الحالي طويلًا. إذا لم يحترم حزب الله حق سكان الشمال في العيش بأمان فسنحقق ذلك بالقوة".

صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين غربيين ولبنانيين أن الاحتلال هدد بتصعيد القتال مع حزب الله إن لم يوجد اتفاق خلال أسابيع، كما ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن تل ابيب أبلغت واشنطن أنه في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم سياسي قريبا مع حزب الله يقضي بإبعاد قوة الرضوان إلى ما وراء الليطاني ووقف إطلاق الصواريخ، فلن يكون هناك خيار سوى البدء بعملية عسكرية في لبنان.

تهديد آخر إسرائيلي قابله حزب الله بالتأكيد أن الرد على أي عدوان إسرائيلي سيكون بنفس وتيرة العدوان تماما. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شدد على أنه عندما يقرر الإسرائيلي توسيع العدوان سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل ‏قوي، موضحاً أن جهوزية الحزب لصد العدوان لا بداية لها ولا نهاية.
رقم : 1110459
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بيان الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم الإرهابي للکیان الصهيوني على دمشق
بيان الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم الإرهابي للکیان الصهيوني على دمشق
باكستان آمنة من الإرهابيين
باكستان آمنة من الإرهابيين
20 كانون الثاني 2024
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
20 كانون الثاني 2024
انتهاء مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1402" في ايران
انتهاء مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1402" في ايران
20 كانون الثاني 2024
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
20 كانون الثاني 2024
انسحابات الجيش الإسرائيلي.. ماذا عن وحدة دوفدفان؟
انسحابات الجيش الإسرائيلي.. ماذا عن وحدة دوفدفان؟
20 كانون الثاني 2024
بعد 100 يوم من حرب غزة.. الصواريخ تؤرق تل أبيب
بعد 100 يوم من حرب غزة.. الصواريخ تؤرق تل أبيب
20 كانون الثاني 2024
تمرد في مجلس الوزراء الحربي... تفعيل قنبلة موقوتة تحت كرسي نتنياهو
تمرد في مجلس الوزراء الحربي... تفعيل قنبلة موقوتة تحت كرسي نتنياهو
20 كانون الثاني 2024
مسيّرات "كرار" بصواريخ "مجيد" تعترض بنجاح الاجسام الطائرة المعادية
مسيّرات "كرار" بصواريخ "مجيد" تعترض بنجاح الاجسام الطائرة المعادية
19 كانون الثاني 2024
أكثر من 15 شهيداً في مجزرة جديدة للاحتلال بجوار مجمع الشفاء في مدينة غزة
أكثر من 15 شهيداً في مجزرة جديدة للاحتلال بجوار مجمع الشفاء في مدينة غزة
19 كانون الثاني 2024
اعلان موعد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا
اعلان موعد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا
19 كانون الثاني 2024
في اليوم 105 لـ"طوفان الأقصى": مقاومو الضفة الغربية يواصلون التصدي لاقتحامات الاحتلال
في اليوم 105 لـ"طوفان الأقصى": مقاومو الضفة الغربية يواصلون التصدي لاقتحامات الاحتلال
19 كانون الثاني 2024
قاليباف: القضية الفلسطينية اليوم هي قضية البشرية كلها
قاليباف: القضية الفلسطينية اليوم هي قضية البشرية كلها
19 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
باكستان آمنة من الإرهابيين
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
انسحابات الجيش الإسرائيلي.. ماذا عن وحدة دوفدفان؟