الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 910 عسكريين أوكرانيين وإسقاط 20 مسيرة خلال 24 ساعة

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 10 هجمات وبلغت خسائر العدو 150 عسكريا.



على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 280 عسكريا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.



على محور دونيتسك تم صد 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 320 فردا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية.



على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 95 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.



على محور زابوروجيه تم تحييد 30 عسكريا بين قتيل وجريح.



على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.



دمرت قواتنا محطة رادار IRIS-T ألمانية.



أسقطت دفاعاتنا صاروخ HIMARS أمريكيا



إسقاط 20 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون.

