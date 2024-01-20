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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 17:07

أبو مرزوق: نقدر موقف "أنصار الله" ولا نجري مباحثات مع "فتح"

أبو مرزوق: نقدر موقف "أنصار الله" ولا نجري مباحثات مع "فتح"
وقال أبو مرزوق في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": نحن نقدر كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الحصار المفروض على شعبنا وإنهاء العدوان، وإنَّ ما تقوم به أنصار الله، هو تضامن حقيقي وفاعل مع شعبنا، ونعبر عن تقديرنا، كما وندعو كافة القوى لأخذ مواقف جريئة ومبدئية لأجل إنهاء هذه الإبادة.

وأضاف أن الحركة لا تريد الاحتفاظ بأسرى الحرب لديها، بل تسعى إلى إجراء صفقة تبادل جديدة للرهائن والمحتجزين.

وأضاف: "في نهاية المطاف ستضطر إسرائيل لاجراء صفقة، لأنها فشلت خلال أكثر من مئة يوم من الحرب من استعادة أي أسير بالقوة، فهي إما تستعيدهم بصفقة مع الحركة أو تأخذهم جثثا".

ونفى إجراء أي مباحثات مع حركة "فتح" حتى الآن، مشيرا إلى انفتاح حماس على وحدة وطنية شاملة والحوار بدون شروط.

وقال: "نحن منفتحون دوما على وحدة وطنية شاملة على أساس ثوابت شعبنا وحقه في تقرير مصيره واختيار قيادته، وهذا موقفنا قبل عملية طوفان الأقصى وأثناءها، ونحن حريصون على الوحدة، ونراها أحد الشروط المسبقة للتحرر ومستعدون لإدارة شأننا الوطني عبر التوافق والحوار وبدون شروط".
رقم : 1110474
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