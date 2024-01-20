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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 17:13

العراق ينفي وصول 1500 جندي أمريكي الى أراضيه!

العراق ينفي وصول 1500 جندي أمريكي الى أراضيه!
وقال الموسوي - فى تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن العراق ذاهب باتجاه جدولة انسحاب القوات الأجنبية من أراضيه" "، مشيرا إلى أن دور التحالف الدولى ينحصر بالتدريب والمشورة، وهذا الأمر حسب الاتفاقية الأمنية بين العراق وقوات التحالف الدولي".

يشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2021، انتهت رسميا العمليات القتالية الأمريكية في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وأصبحت مهمة القوات الأمريكية هناك تقديم المشورة والعون للقوات العراقية لزيادة قدرتها على أن تعمل بشكل مستقل ضمن جهودها الرامية إلى التركيز على تحقيق الاستقرار للمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم وإعادة إعمارها، وفي الوقت ذاته مواصلة مداهمتها للمواقع الصغيرة التي لا يزال يتحصن بها تنظيم داعش في غرب البلاد وفي مناطق واقعة عبر الحدود مع إقليم كردستان.
رقم : 1110475
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