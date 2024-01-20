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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 17:44

السعودية: مُنفتحون على التطبيع مع 'إسرائيل' إن تحقق هذا الشرط..

السعودية: مُنفتحون على التطبيع مع
واضاف ابن فرحان، في لقاء مع وسائل إعلام تلفزيونية، بأن وجود مسار موثوق ولا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها على فائدة، لأننا بحاجة إلى الاستقرار، وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية.

وأضاف الوزير السعودي أن المملكة "كانت قريبة من تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" قبل حرب غزة".

وفي وقت سابق، صرّح 3 مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، بأن رئيس الوزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض عرضا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتطبيع العلاقات بعد الحرب الدائرة حاليا في غزة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين الأمريكيين أن "عرض ابن سلمان لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، جاء كجزء من اتفاقية إعادة إعمار غزة بشرط موافقة تل ابيب على توفير طريق لإقامة دولة فلسطينية.

وقال المسؤولون الأمريكيون الذين لم تكشف "إن بي سي نيوز" عن هويتهم، إن "نتنياهو رفض العرض وأخبر بلينكن أنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة دولة فلسطينية".

جاء العرض السعودي خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأخيرة إلى المنطقة، التي استهدف منها تقديم اقتراح عربي موحد لنتنياهو لمرحلة ما بعد الحرب.
رقم : 1110482
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