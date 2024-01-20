السفير اليمني في طهران : "طوفان الاقصى" تسبب في تماسك واتحاد محور المقاومة حول القضية الفلسطينية

وفي كلمته خلال مؤتمر "غزة، رمز المقاومة" الدولي الذي عقد اليوم السبت بطهران، لفت "الدليمي" بان، مجاهدي المقاومة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان عازمون على مواصلة السير لنصرة فلسطين، وذلك انطلاقا من مبدا وثوابت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.



واضاف، انه لو لا الدعم اللوجستي من جانب ايران ولبنان وسوريا وجبهة اليمن وجميع احرار العالم، للشعب الفلسطيني وغزة، لما استطاعت المقاومة هناك ان تقوم بدورها اليوم.



واكد السفير اليمني، بان الجميع مسؤولون اليوم امام الباري تعالى بان يسخروا كافة الطاقات من اجل حماية ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.



وفي جانب اخر من كلمته امام مؤتمر غزة بطهران اليوم، اكد الدليمي بان اليمن يشكر الجمهورية الاسلامية الايرانية لقاء جهودها المتمثلة في تنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية لنصرة فلسطين وقطاع غزة، ومواقفها المستديمة لحماية مجاهدي المقاومة.