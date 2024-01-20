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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 18:57

رئیسي: المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني من تجليات الثورة الإسلامية

رئیسي: المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني من تجليات الثورة الإسلامية
وقال الرئيس رئیسي الیوم السبت في لقائه أعضاء لجنة مراسم احیاء الذكرى الـ45 لانتصار الثورة الإسلامية "عشرة الفجر المباركة"، التي تبدا في 11 شباط/فبراير المقبل : إن من السمات المهمة لمراسم احياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية هذا العام، هو أنها تتزامن مع ذروة جرائم الصهاينة التي بلغت ذروتها بحق الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم.

وأضاف، أن مواقف البغض والكراهية غير المسبوقة في ارجاء العالم ضد الوجود المزيف للصهاينة اليوم، هي تجسيد لمبادئ الثورة الإسلامية ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائمة على اليقين بشأن انتصار الشعب الفلسطيني وانهیار الکیان الصهيوني.

وأعتبر الرئيس الايراني، ان فضح النظام العالمي الحالي على حقيقته القميعة من النتائج الأخرى لمقاومة الفلسطينيين المنتصرة ضد جرائم الکیان الصهيوني وداعميه الغربيين؛ مؤکدا بان هذه القضية هي بادرة اخرى من بوادر الثورة الإسلامية وشعاراتها المناهضة للنظام العالمي الراهن.

ولفت السيد رئیسي، انه طوال العقود الأربعة الماضية، اعتمدت ايران على إرادة الشعب وذلك انطلاقا من قيم الديمقراطية التي اعتمدتها الثورة الاسلامية.
رقم : 1110500
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