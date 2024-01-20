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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 19:04

محلل إسرائيلي: حكومة الطوارئ على "وشك الانهيار" والحديث عن انتخابات

محلل إسرائيلي: حكومة الطوارئ على "وشك الانهيار" والحديث عن انتخابات
وتتصاعد الدعوات في الكيان الصهیوني لإجراء انتخابات مبكرة، ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والأحزاب اليمينية الشريكة له تعارض هذه الدعوات.

ورجح كوزين، "انسحاب حزب الوحدة الوطنية، برئاسة بيني غانتس، قريبا من حكومة الطوارئ، التي تشكلت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد بدء الحرب على غزة".

ولكنه لفت إلى أنه "حتى لو انهارت حكومة الطوارئ مع حزب "الوحدة الوطنية"، فإن كتلة نتنياهو، المكونة من 64 عضوًا، ستظل قادرة على البقاء في السلطة".

واعتبر كوزين، أنه "فقط معارضة داخلية قوية في حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، التي يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الحكومة اليمينية الضيقة، وتؤدي إلى انتخابات أو تشكيل حكومة بديلة مع زعيم مختلف من داخل الليكود، والذي يمكنه الحصول على الدعم من داخل حزبه وأحزاب المعارضة".

واستدرك "في الوقت الحاضر، يبدو السيناريو الأخير غير مرجح، ويتحدث الجميع تقريبا عن انتخابات".

وقال كوزين، "لم تعد المسألة ما إذا كانت الانتخابات ستجرى في عام 2024، بل متى ستجرى في 2024، ولا يرغب أغلب أعضاء الحكومة في إجراء انتخابات في أي وقت قريب".

وتوجه بشكل مستمر انتقادات عدة إلى نتنياهو، بشأن عدم تحقيق أي من أهداف الحرب رغم مرور 105 أيام على اندلاعها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في الأيام الماضية عن خلافات داخل الحكومة، بشأن سبل إعادة المحتجزين من قطاع غزة، ورفض نتنياهو للمقترحات والصفقات التي تعرض من جهات مختلفة، لتمسكه بعدم وقف إطلاق النار في غزة، وهو الشرط الرئيسي لحركة "حماس". 
رقم : 1110504
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