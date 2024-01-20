البحرين.. مسيرة شعبية في الدراز دعماً لفلسطين وغزة واليمن

وردّد المتظاهرون أمس بعد صلاة الجمعة، خلال المسيرة، شعارات داعمة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني منذ 105 أيام، فيما صدحت أصواتهم بهتافات الموت لأمريكا وإسرائيل والدعم لغزة واليمن.



وبهتافات “شكرًا شكرًا نصرالله”، علت أصوات البحرينيين معربين عن شكرهم للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.



كما طالب المتظاهرون سلطات البحرين بالتراجع عن اتفاقية التطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي.



وخلال هذه الفعالية التضامنية، حمل البحرينيون الأعلام الفلسطينية وصور آية الله الشيخ عيسى قاسم وحيّوا صمود المقاومة في فلسطين، ودعوا لوقف إطلاق النار في غزة.



كما شدد المتظاهرون على دعمهم للقوات المسلحة اليمنية وعملياتها، مستنكرين ما تتعرض له المناطق اليمنية من عدوان أمريكي وبریطاني.