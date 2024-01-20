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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 19:28

لتغطية فشلهما.. قائمة سوداء لاغتيالات الموساد وCIA منذ 7 أكتوبر

لتغطية فشلهما.. قائمة سوداء لاغتيالات الموساد وCIA منذ 7 أكتوبر
وجاءت القائمة كالتالي:
- 2 ديسمبر 2023 دمشق.. اغتيال عنصرين من مستشاري حرس الثورة الإسلامية بهجوم جوي.

- 8 ديسمبر 2023 القنيطرة.. اغتيال ثلاثة عناصر من حزب الله بهجوم جوي.

- 15 ديسمبر 2023 محافظة سيستان وبلوشستان.. هجوم لمسلحي تنظيم جيش العدل الإرهابي واغتيال أحد عشر من قوات الشرطة الإيرانية

- 25 ديسمبر 2023 دمشق .. هجوم جوي و اغتيال السيد رضي موسوي وهو عضو بارز في فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية

-2 يناير 2024 بيروت .. اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري بغارة جوية.

-3 يناير 2024 كرمان.. استشهاد 94 مواطناً إيرانياً بتفجير انتحاري.

- 4 يناير 2024 بغداد.. اغتيال اثنين من قادات الحشد الشعبي العراقي ، أحدهما آمر اللواء 12 الشيخ علي السعيدي، وإصابة 6 آخرين بهجوم جوي.

- 20 يناير 2024 دمشق .. هجوم جوي و اغتيال 4 من مستشاري حرس الثورة الإسلامية في سوريا وهما حجت الله امیدوار، علي آقازادة، حسین محمدي وسعید كريمي.

ويأتي ارتكاب هذه الجرائم من قبل كيان الاحتلال وداعميه وعلى راسهم امريكا لتغطية على فشلهم امام صمود المقاومة وعدم تحقيق الاحتلال اي من اهدافه في قطاع غزة رغم عدوانه وارتكابه الابادة الجماعية بحق شعب غزة وخاصة من النساء والاطفال.
رقم : 1110514
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