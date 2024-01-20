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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 20:29

صواريخ المقاومة العراقية تدك قاعدة عين الاسد وتصيب جنود امريكيين

صواريخ المقاومة العراقية تدك قاعدة عين الاسد وتصيب جنود امريكيين
وجاء في بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق : "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق ، برشقة صاروخية ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

واعلن مسؤول أمريكي إصابة أمريكيين في قاعدة عين الأسد العراقية بجروح طفيفة جراء الهجوم على القاعدة ي حصيلة اولية للخسائر.

كما نشرت وسائل اعلام فلسطينية مقطع فيديو قالت انه للحظة إطلاق رشقة صاروخية تجاه قاعدة عين الأسد بالعراق، ومحاولات القوات الأمريكية اعتراضها.
 
ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تعرضت القوات الأميركية وقوات ما يسمى "التحالف الدولي" لأكثر من مئة هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة وأحصت واشنطن أكثر من 106 هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا، وفق حصيلة أفاد بها سابقا مسؤول عسكري أميركي.

وتبنت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تعارض الدعم الأميركي لكيان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
رقم : 1110523
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