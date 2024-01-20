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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 20:59

صحيفة تكشف..تفاهمات وشيكة حول اتفاق هدنة طويلة في غزة

صحيفة تكشف..تفاهمات وشيكة حول اتفاق هدنة طويلة في غزة
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية مطلعة، أن الطرح الذي يجري التشاور بشأنه "يراعي مصالح مختلف الأطراف، ويضع في الحسبان الصعوبات الحالية والمواقف المعلنة".

وأشارت المصادر إلى أن الطرح الجديد "لن يكون بديلا عن المقترح المصري الشامل لوقف الحرب وترتيبات المرحلة المقبلة، وإنما سيكون جزءا من المساعي لتهيئة الأجواء لوقف القتال، وتخفيف المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، ومن ثم الانتقال لمرحلة تالية".

وأضافت أن مصر تلقت "مؤشرات إيجابية رغم صعوبة الموقف الراهن"، إلا أن البلورة النهائية للاتفاق "لا تزال في مرحلة الإنضاج"، بحسب المصادر.
رقم : 1110531
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