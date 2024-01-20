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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 21:04

مخبر : أمن الممرات المائية الدولية ضمن استراتيجية إيران المبدئية والثابتة

مخبر : أمن الممرات المائية الدولية ضمن استراتيجية إيران المبدئية والثابتة
جاء ذلك في تصريح ادلى به "مخبر" بعد تلقيه رسالة خطية من رئيس إريتريا لنظيره الإيراني، خلال اللقاء مع وزير خارجية هذا البلد على هامش اجتماع قادة حركة عدم الانحياز في اوغندا.

ولفت النائب الاول لرئيس الجمهورية الى ضرورة المزيد من التقارب بين الدول المطلة على البحر الأحمر لمواجهة غطرسة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في هذه المنطقة.

من جانب آخر، التقى النائب الأول لرئیس الجمهوریة الإسلامیة، في اوغندا اليوم وزير الخارجية الهندي "سوبرامانيام جايشانكار"، حيث اكد على اعداد اتفاقية طويلة الأمد وشاملة واستراتيجية بين البلدين.

ووصف مخبر "ميناء تشابهار" ( جنوب شرق ايران) بأنه أحد النقاط الإستراتيجية في العالم، والذي يمكن أن يحقق مصالح إيران والهند باعتباره مطل على ممر دولي كبير.

وبدوره قال وزير الخارجية الهندي في هذا اللقاء : إن تشابهار ليست مجرد مدينة ساحلية من وجهة نظر الهند، بل هي نقطة رئيسية في أحد ممرات العالم الرئيسية.

وأضاف جايشانكار في لقائه مخبر اليوم : ان ميناء تشابهار يحظى باهمية لروسيا ودول آسيا الوسطى، كما ان الدول الأوروبية ومنطقة القوقاز تولي اهمية الى هذا الميناء الاستراتيجي.
رقم : 1110533
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