أول تعليق سوري على اغتيال مستشارين ايرانيين بدمشق

و قالت وزارة الخارجية والمغتربينفي البيان ان العدوان الإسرائيلي الهمجي على أحد الأحياء المدنية في دمشق إضافة إلى ما يقوم به العدو الصهيوني من إبادة بشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان وقادته.



وأضافت البيان: "سوريا تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأبرياء المدنيين والممتلكات المدنية، والتي تخلّ بالأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتنتهك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأهداف التي قامت من أجلها المنظمة".