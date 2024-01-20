رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يكشف سبب موانع دخول وفد الاتحاد إلى غزة مع المساعدات

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب علي القرة داغي: "المعبر والوفد والمساعدات والموانع..إلى الذين يسألون عن سبب موانع دخول وفد الاتحاد إلى غزة مع المساعدات..جوابي: معاذ الله أن يكون تهاونا أو تقصيرا لكن الأمر معقد ولا يمكن تجاهل القيود والتدخل الدولي، وحساسية المشهد".



وأضاف داغي: "ومع ذلك، فالسعي مني جاد للوصول إلى غزة، ولكن ذلك يتطلب وقتا وجهدا إضافيا".



وأردف: "أرجو من الجميع فهم الظروف الصعبة التي تواجهنا والتحديات التي نواجهها في محاولة الوصول إلى فتح المعبر..نحن نعمل بكل جدية وإصرار لتخطي هذه الصعوبات والوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن..القضية قضيتنا ومصابهم مصابنا".



وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أعلن تشكيل وفد للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.