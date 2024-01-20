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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 23:16

صحيفة "جمهورييت" التركية: العثور على جثتين جديدتين على شواطئ أنطاليا

صحيفة "جمهورييت" التركية: العثور على جثتين جديدتين على شواطئ أنطاليا
وجاء في التقرير: "أن شرطة منطقة مانافغات تلقت بلاغين منفصلين حيث تم العثور على جثة رجل على الشاطئ في منطقة تشاغيل، كما تم العثور على جثة أخرى على شاطئ أحد الفنادق في منطقة كيزيلوت".

وبحسب الصحيفة كانت الجثتان متحللتين بشكل كبير، ولم يسترهما سوى السراويل القصيرة والأحذية، وتم إرسال الجثث للفحص الطبي الشرعي للتعرف على هوية المتوفي وظروف الوفاة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلام التركي أعلن في وقت سابق اليوم العثور على جثة فتاة صغيرة على الشاطئ في منطقة قادرية، فيما أفادت وسائل إعلام تركية الخميس، بالعثور على رفات فتاة تبلغ من العمر نحو عشر سنوات على شاطئ في منطقة كوناكلي بمدينة أنطاليا.

وأبلغ موظفو فندق أميليا بيتش في مانافغات يوم الأربعاء الماضي الشرطة عن العثور على جثة على الشاطئ بدون رأس وذراع أيمن، فيما لم تتمكن السلطات تحديد جنسها بسبب تحلل الجثة.

ولم تصدر شرطة أنطاليا حتى اللحظة أي بيانات حول هذه الحوادث.
رقم : 1110564
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