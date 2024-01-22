عبداللهيان يؤكد استعداد إيران للتعاون الشامل مع الكويت

ضباط اسرائيليون كبار: انهيار ح م اوفي اتصال هاتفي جرى مساء الاحد، هنأ وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، نظيره الكويتي عبدالله علي اليحيى بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية الكويتية.



وتمنى امير عبداللهيان التوفيق لنظيره الكويتي في منصبه الجديد، معلنا استعداد طهران لمتابعة وتنفيذ كافة فرص التعاون في مختلف المجالات في العلاقات الثنائية.



من جانبه اعرب وزير الخارجية الكويتي عن شكره وتقديره لنظيره الايراني ، واشار الى العلاقات الجيدة بين البلدين، شارحا مواقف الحكومة الكويتية في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية.س واعادة الاسرى امر شبه مستحيل!