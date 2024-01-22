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الاثنين 22 كانون الثاني 2024 ساعة 08:11

أنصار الله: العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو 'الإسرائيلي'

أنصار الله: العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو
قال محمد عبدالسلام في منشور له على منصة ” إكس” : أمام المحاولات الأمريكية المكشوفة لتضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر سعيا من قبل واشنطن لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق، نكرر مؤكدين أن المستهدف هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة إسنادا للشعب الفلسطيني بالضغط على”إسرائيل” لوقف عدوانها الإجرامي والفاشي ضد قطاع غزة.

‏وأهاب بجميع الدول أن تطمئن إلى جانب الموقف اليمني، وألا تسمح لنفسها أن تكون ضحية الخداع الأمريكي.

وأكد محمد عبدالسلام أن على أمريكا نفسها أن توقف عملية الهروب من مسؤولية وقف العدوان على غزة نحو اختلاق أزمات الجميع في غنى عنها.

‏وجدد الناطق الرسمي لأنصار الله التأكيد أن اليمن وعملا بمبدأ حق الدفاع عن النفس لن يسمح بانتهاك سيادته ولن يظل مكتوف اليدين أمام أي عدوان يتعرض له.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أمرت كبرى شركات الملاحة البحرية أن تتوقف عن عبور باب المندب، لتحميل اليمن تبعات توقف الملاحة وما يترتب على ذلك ارتفاع للأسعار.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، قد أكد أمس، أن أمريكا وبريطانيا تتحملان كامل المسؤولية عن زيادة التأمين البحري فهي من عملت على إقلاقه ووجّهت السفن بالتوقف عن المرور من البحر الأحمر.

وأوضح محمد علي الحوثي أن عسكرة البحر الأحمر أمريكيا وحشد الرأي العالمي لها بتصوير نفسها ساعيةً إلى تأمين الملاحة الدولية بعمليات عسكرية كان نتاجها تهديد الملاحة- بتوجيه السفن بالتوقف عن الإبحار.. وأضاف: بينما يعمل اليمن على إيقاف العدوان على غزة وإنهاء الحصار على أهلها من خلال عمليات قواته المسلحة أرادت أمريكا تحسين صورتها ولكن بتدابير خاطئة.
رقم : 1110739
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