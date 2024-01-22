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الاثنين 22 كانون الثاني 2024 ساعة 09:30

الاحتلال يدمر 1000 مسجد وكنيسة الروم الأرثوذكس

الاحتلال يدمر 1000 مسجد وكنيسة الروم الأرثوذكس
وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الإحتلال دمرت أيضا كنيسة الروم الأرثوذكس، وعددا من المقرات الإدارية ولجان الزكاة، ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي.

وأشارت إلى اغتيال أكثر من 100 داعية من العلماء والوعاظ والخطباء والأئمة والمؤذنين والمحّفظين، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي.

ويواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 25 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ62 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
رقم : 1110750
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