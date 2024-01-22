الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 كانون الثاني 2024 ساعة 12:41

أمير عبداللهيان: العلاقات بين إيران والجزائر في أفضل ظروفها

أمير عبداللهيان: العلاقات بين إيران والجزائر في أفضل ظروفها
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان في طهران الاحد مع موسى خرفي، نائب رئيس البرلمان الجزائري ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الإيرانية، الذي يزور إيران على رأس وفد برلماني، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وسبل توسيع التعاون بين البلدين.

وفي هذا اللقاء اعتبر أمير عبداللهيان أن العلاقات بين البلدين هي في أفضل حالاتها وأعرب عن ارتياحه لزيارة الوفد البرلماني الجزائري الى طهران وتطور العلاقات بين البلدين.

كما أشار وزير الخارجية في هذا اللقاء إلى السجل الناصع والمشرف للشعب الجزائري في محاربة الاستعمار الفرنسي وتحقيق الاستقلال، وأشاد بالمواقف الثورية والمبدئية للمجلس الوطني والحكومة الجزائرية الداعمة باخلاص لشعب فلسطين وغزة، واعتبرها نموذجاً للدول الإسلامية الأخرى.

ووصف أمير عبداللهيان العلاقة بين البلدين الصديقين والشقيقين، إيران والجزائر، بأنها حية ومتنامية، وأضاف: في سياستنا الخارجية، نولي أهمية وأولوية كبيرة لتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، وخاصة الجزائر.

واضاف: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر انعقاد قمة منظمة الدول المصدرة للغاز (منتدى الدول المصدرة للغاز) في الجزائر حدثا مهما وستشارك فيها بفعالية.

من جانبه أعرب نائب رئيس البرلمان الجزائري ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الإيرانية عن امتنانه لحسن ضيافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: باسم المجلس الوطني وشعب الجزائر نقدم خالص التعازي بحادثة كرمان التي أدت إلى استشهاد عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني.

وأضاف موسى خرفي: لا شك أن القضية الفلسطينية لها أهمية استراتيجية بالنسبة للجزائر. لقد قدم الشعب الجزائري، كشعب ثوري، أكثر من مليون ونصف المليون شهيد في سبيل تحقيق الاستقلال والتحرر من الاستعمار الفرنسي، ونحن على ثقة بأن فلسطين ستنتصر ودماء الشهداء هي ثمن الحرية.

وبالإشارة إلى اللقاء الأخير بين الرئيس الإيراني والرئيس الجزائري في الأمم المتحدة، قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين الجزائر وإيران: إن العلاقات بين البلدين الصديقين الجزائر وإيران تسير بشكل أكثر جدية. والجزائر مستعدة لتحسين علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية، في كافة المجالات السياسية والتشريعية والاقتصادية، وخاصة الطاقة والصحة والزراعة.

وأكد: أن الرئيس الجزائري عازم على تطوير العلاقات بين البلدين.

وحضر هذا اللقاء أيضا حسن نوروزي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران والجزائر.
رقم : 1110776
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كاتب بريطاني يتنبأ بثورات مزلزلة في دول عربية
كاتب بريطاني يتنبأ بثورات مزلزلة في دول عربية
لعنة هانيبال تقض مضاجع جنود الاحتلال
لعنة هانيبال تقض مضاجع جنود الاحتلال
22 كانون الثاني 2024
ماذا تهدف أمريكا من طرح إقامة دولة فلسطينية مجددا؟
ماذا تهدف أمريكا من طرح إقامة دولة فلسطينية مجددا؟
22 كانون الثاني 2024
أنصار الله: العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو
أنصار الله: العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو 'الإسرائيلي'
22 كانون الثاني 2024
تشييع شهداء الحرس الثوري في طهران
تشييع شهداء الحرس الثوري في طهران
22 كانون الثاني 2024
تشييع جثامين المستشارين الايرانيين في حرم السيدة زينب (ع)
تشييع جثامين المستشارين الايرانيين في حرم السيدة زينب (ع)
21 كانون الثاني 2024
الاحتلال الأمريكي يعترف بإصابات دماغية لجنوده إثر الهجوم على عين الأسد
الاحتلال الأمريكي يعترف بإصابات دماغية لجنوده إثر الهجوم على عين الأسد
21 كانون الثاني 2024
القمر الاصطناعي
القمر الاصطناعي 'ثريا' يرسل اشارته الاولى للأرض بنجاح
21 كانون الثاني 2024
بيان الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم الإرهابي للکیان الصهيوني على دمشق
بيان الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم الإرهابي للکیان الصهيوني على دمشق
20 كانون الثاني 2024
باكستان آمنة من الإرهابيين
باكستان آمنة من الإرهابيين
20 كانون الثاني 2024
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
20 كانون الثاني 2024
انتهاء مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1402" في ايران
انتهاء مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1402" في ايران
20 كانون الثاني 2024
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
20 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
باكستان آمنة من الإرهابيين
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
انسحابات الجيش الإسرائيلي.. ماذا عن وحدة دوفدفان؟