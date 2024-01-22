مسؤول : تاسيس محكمة مشتركة بين ايران والعراق للتحقيق في جوانب اغتيال قادة النصر

جاء ذلك في تصريح "كدخدائي" خلال ملتقى دولي بعنوان "التحقيق في جوانب اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ورفاق دربهما"، عقد اليوم الاحد باستضافة جامعة بغداد، ومشاركة جمع من اساتيذ الجامعات العراقية وسفراء وممثلين سياسيين وقانونيين لدى دول مثل لبنان وسوريا وفلسطين وفنزويلا واليمن وايران.



وقدم المسؤول الايراني في هذا الاجتماع، تقريرا حول سير متابعة ملف اغتيال قادة النصر داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية، كما اقترح بعض الاليات القانونية لرفع دعاوي عند المحافل الدولية وسبل متابعتها.



وتطلع كدخدائي في كلمته خلال اجتماع اللجنة قانونية لهذا الملتقى، الى استمرار المشاورات والتعاون بين اصحاب الراي والخبراء القانونيين جميعا لاتخاذ مواقف صارمة بوجه انظمة متورطة في مثل هذه الجرائم مثل الولايات المتحدة الامريكية.