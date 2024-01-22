الاحتلال يقر بعدد جنوده الذين أصيبوا بجروح خطيرة منذ بداية الحرب

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، أنّه منذ بداية الحرب، نقل الى المستشفيات 13572 جندياً ومدنياً، أصيبوا في أحدث الـ7 من أكتوبر 2023، وخلال القتال في غزة وعلى الحدود الشمالية".



وتابع أنّه "حتى صباح اليوم الإثنين يعالج 233 جندياً في المستشفيات وضع 48 منهم خطير".



وأمس الأحد، أعلن الناطق باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، تحت بند "سُمح بالنشر"، مقتل أحد جنود الاحتلال خلال المعارك في قطاع غزة، وإصابة 3 جنود آخرين بإصابات خطرة.



وكشف "جيش" الاحتلال أنّ الرقيب احتياط أوريئيل أفيعاد سيلبرمان، وهو مقاتل في الكتيبة 7421 ضمن لواء كرياتي، قُتل في معركة في جنوب قطاع غزة.



كما أكّد الناطق باسم "جيش" الاحتلال أنّه في نفس المعركة، أُصيب ضابط مدرعات في الاحتياط ومقاتل احتياط في نفس الكتيبة إصابة خطيرة، كما أُصيب مقاتل احتياط في الكتيبة 466، تشكيل "شوعلي هامروم" (646)، إصابة خطيرة أيضاً.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الأحد، أنّ 136 أسيراً إسرائيلياً، معظمهم من الجنود، ما يزالون في أسر حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد القتلى في "الجيش" الإسرائيلي إلى 531 منذ 7 أكتوبر 2023.



وبحسب اعترافات الاحتلال، سقط 195 جندياً قتيلاً خلال المعارك البرية في غزة، بالإضافة إلى 1193 جريحاً، ووصل إجمالي عدد الجرحى المعلن عنهم من قبل "جيش" الاحتلال إلى 2651، بينما تفرض الرقابة تعتيماً شديداً على وسائل الإعلام، حيث ذكرت وسائل إعلام وصحافة إسرائيلية أنّ عدد القتلى والإصابات أكبر من العدد المعلن عنه بكثير.