إعلام إيراني: لم يحدث أى انفجار.. ما سمع في سمنان ناجم عن خرق طائرة إيرانية حاجز الصوت

من جهتها، ذكرت وكالة "مهر للأنباء" الإيرانية، أنه "حوالى الساعة 9:15 بالتوقيت المحلي اليوم الإثنين، سمع صوت رهيب في أجواء مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان".



ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع بهذا الخصوص، أنّ "سبب صوت الانفجار كان مرتبطاً بتحليق مقاتلة إيرانية دون الحد المسموح به، واختراق حاجز الصوت".



كما أفاد محافظ كرمسار في تصريح صحافي أنه "لم يكن هناك انفجار، ولا ينبغي للناس أن يشعروا بالقلق"، موضحاً أنه "كان يُعتقد في البداية أنّ مصدر هذا الصوت هو من مدينة كرمسار الصناعية، لكن بعد التحقيق في الأمر، أعلن المسؤولون أنه لم يلاحظ أي انفجار أو دخان من هذه المنطقة الصناعية".