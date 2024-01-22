ارتفاع حصيلة ضحايا قصف القوات الأوكرانية على سوق دونيتسك إلى 28 قتيلاً و30 مصاباً

وأفاد وكالة "سبوتنيك" الروسية من جهتها، بأنّ القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن ست قذائف من عيار 155 ملم على المنطقة الصغيرة تيكستيلشيك في منطقة كيروفسكي، حيث توجد الأسواق وعدد كبير من المتاجر، وتعرض بعضها لإطلاق النار، حيث يكون هناك العديد من المدنيين في هذه المنطقة في جميع الأوقات.



ووفقاً لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، فقد أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 43 مرة، وأطلقت 161 ذخيرة، وأصيب بنتيجتها تسعة مدنيين وقتل شخص واحد. كما لحقت أضرار بـ44 مبنىً سكنياً و21 مرفقاً للبنية التحتية الاجتماعية.



وفي 8 أيلول/سبتمر 2023، قصفت القوات الأوكرانية أراضي الجمهورية 92 مرة، وأطلقت ما مجموعه 313 مقذوفاً من عيارات مختلفة.



وكان بوشيلين قد أكّد في السابع من الشهر الجاري، أنّ روسيا لن ترد على الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المدنيين في بيلغورود ودونيتسك بالمثل، وإنّما ستركز فقط على الأهداف العسكرية في أوكرانيا، على عكس كييف التي استهدفت "أمهات مع عربات أطفالهن" في بيلغورود ودونيتسك، مضيفاً "لقد تجاوز العدو الحدود، ونحن نعي من نواجه".



تجدر الإشارة إلى أنّ القوات الأوكرانية تستهدف، بصورة شبه يومية، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المُسيّرة والصواريخ.