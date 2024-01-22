حزب الله يستهدف قوةً إسرائيلية كانت تتحضر لعملٍ عدواني داخل لبنان

وذكر البيان أنّ استهداف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏القوة الإسرائيلية قرب "زرعيت" تم بالأسلحة الصاروخية، "ما أدّى إلى ‏إصابات مؤكدة".



يأتي هذا الاستهداف مواصلةً لعمليات المقاومة ضد مواقع وانتشارات الاحتلال، إذ أعلنت يوم أمس أنّ مجاهديها استهدفوا مستوطنة "أفيفيم" بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً أنّ الاستهداف أدّى إلى إصابة أحد المنازل وسقوط من ‏كان بداخله بين قتيلٍ وجريح.



وأعلنت المقاومة استهدافها موقع ‏حدب البستان بصاروخ "بركان" وموقع ‏"رويسة القرن" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً أنّ الاستهداف حقّق في الموقعين إصاباتٍ مباشرة.



يأتي ذلك في سياق العمليات المستمرة للمقاومة الإسلامية في لبنان ضدّ المستوطنات والثكنات العسكرية شمالي فلسطين المحتلة، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء في غزة، ودعماً للمقاومة الفلسطينية.



كذلك، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان، أمس الأحد، الشهيد فضل علي سلمان شعّار "عيسى" من بلدة النبطية الفوقا في جنوبي لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس أثناء أداء واجبه الجهادي.