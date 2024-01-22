الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 108

كما لفتت إلى أنه يتم إطلاق النار، بشكل متقطع في المناطق الشرقية الواقعة بين محافظتي خان يونس ورفح، مشيرةً إلى حصول سلسلة غارات على المناطق الغربية لمدينة غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم البريج، ما أدى لدمار كبير في المكان، وإصابة العديد من المواطنين.



وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على المناطق الغربية لمدينة غزة، بالتزامن مع تواصل التوغل في المنطقة الشرقية.



وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال العسكرية تحاصر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من ثلاث جهات، وتبعد نحو كيلومتر واحد عن مستشفى الأمل، بالتزامن مع قصف متواصل في محيط مستشفى ناصر.



كما قصف الاحتلال عدة منازل في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس، وسوا المنازل في الأرض.



وكان 12 شهيداً بينهم 3 أطفال وسيدة وصلوا ليلة أمس إلى مستشفى ناصر في خان يونس جراء القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة.



كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج في قطاع غزة.



وبالتوازي مع العدوان، أكد "الأورومتوسطي" أنّ قوات الاحتلال تُصعّد من سياسة التجويع ومنع الإمدادات الإنسانية عن سكان مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع، وتستخدم ذلك سلاحاً لتحقيق التهجير القسري وإجبار المدنيين، على النزوح لمحاولة تجنب الموت قصفاً أو جوعاً، وفق المرصد.



وكان المرصد قد تحدث قبل أيام، عن وجود نحو 100 ألف بين شهيد ومفقود وجريح بعد أكثر من مئة يوم على العدوان على غزة، قائلاً إنّ "إسرائيل ارتكبت جرائم حرب مروّعة حصيلة ضحاياها نحو 1000 فلسطيني من القطاع يومياً في أكثر إحصائية دموية في التاريخ الحديث للحروب".



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نحو 25,105، و62,681 مصاباً، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.



وفي سياق متصل نشرت مصادر صحفية مقطع فيديو يظهر طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر"، وهي تطلق النار على الفلسطينيين المدنيين، في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.



وفي غضون ذلك أعلنت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، خضوها اشتباكات ضارية مع الاحتلال غربي خان يونس، وتصديها للاحتلال، في محيط جامعة الأقصى.



وكانت قد أعلنت سرايا القدس، قصفها تجمعات لجنود العدو، شرق ووسط خان يونس بقذائف الهاون النظامي من عيار 60.



واستهدف مقاوموها، دبابةً إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "تاندوم" شرقي، خان يونس. كما خاضوا اشتباك عنيفة في خان يونس، و"أوقعوا عدداً من جنود العدو بين قتيل وجريح خلال سلسلة من المهام"، بحسب البيان.



من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجنلح العسكري لحركة حماس، استهدافها دبابة "ميركافا" غربي خان يونس.



وكانت كتائب القسّام، قد أعلنت سيطرتها على طائرةٍ مُسيّرة إسرائيلية من نوع "Skylark"، وذلك أثناء مهمةٍ استخباراتية لها شرقي منطقة جباليا البلد، شمالي قطاع غزّة. وقد عرضت مشاهد توثيقية لذلك.



وفي عمليةٍ منفصلة، استهدفت كتائب المجاهدين، تجمّعات آليات وجنود الاحتلال بعددٍ من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل، شرقي مدينة غزة.



في المقابل، أعلن الناطق باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، تحت بند "سُمح بالنشر"، مقتل أحد جنود الاحتلال خلال المعارك في قطاع غزة أمس، وإصابة 3 جنود آخرين بإصابات خطرة.



وكشف "جيش" الاحتلال أنّ الرقيب احتياط أوريئيل أفيعاد سيلبرمان، وهو مقاتل في الكتيبة 7421 ضمن لواء كرياتي، قُتل في معركة في جنوب قطاع غزة.



كما أكّد الناطق باسم "جيش" الاحتلال أنّه في نفس المعركة، أُصيب ضابط مدرعات في الاحتياط ومقاتل احتياط في نفس الكتيبة إصابة خطرة، كما أُصيب مقاتل احتياط في الكتيبة 466، تشكيل "شوعلي هامروم" (646)، إصابة خطرة أيضاً.



ويعدّ لواء "كيرياتي"، الذي ينتمي إليه القتيل، من الألوية النظامية الأساسية في "جيش" الاحتلال، إذ تأسس سنة 1948 خلال النكبة، على يد الرئيس الإسرائيلي ديفيد بن غوريون، وكان واحداً من الألوية التسعة الأولى التي شَكَّلَتْ عصابة الهاجاناه، وتولى مسؤولية تأمين المنطقة المحيطة بـ"تل أبيب"، كما شارك في العدوان الثلاثي على مصر.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت أمس، أنّ 136 أسيراً إسرائيلياً، معظمهم من الجنود، ما يزالون في أسر حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى في "الجيش" الإسرائيلي إلى 531 منذ 7 أكتوبر 2023.



وبحسب اعترافات الاحتلال، سقط 195 جندياً قتيلاً خلال المعارك البرية في غزة، بالإضافة إلى 1193 جريحاً، ووصل إجمالي عدد الجرحى المعلن عنهم من قبل "جيش" الاحتلال إلى 2651، بينما تفرض الرقابة تعتيماً شديداً على وسائل الإعلام، حيث ذكرت وسائل إعلام وصحافة إسرائيلية أنّ عدد القتلى والإصابات أكبر من العدد المعلن عنه بكثير.