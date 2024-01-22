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الاثنين 22 كانون الثاني 2024 ساعة 14:15

موقع الراهب في دائرة نيران حزب الله.. ومشاهد تظهر أضراراً في "زرعيت"

موقع الراهب في دائرة نيران حزب الله.. ومشاهد تظهر أضراراً في "زرعيت"
وكان مراسل "القناة 12" الإسرائيلية في الشمال، قال في وقت سابق، إنّ إصابة مبنى في "زرعيت" أمس جاءت بعد أقل من خمس ساعات على إصابة مبنى في "أفيفيم" إصابة مباشرة، لافتاً إلى أنّ ذلك يطرح تساؤلات وسط سكان الشمال، بشأن إمكانية العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي. وأظهرت مشاهد الأضرار الفادحة التي لحقت بمبنى "زرعيت".

وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قرى لبنان الجنوبية، قال مراسل الميادين في الجنوب، إنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدات حولا وميس الجبل ودير ميماس والخيام، كما استهدفت غارات حربية أطراف بلدات الجبين، طيرحرفا ومروحين.

وفي وقتٍ سابق، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏قوّة إسرائيلية قرب ثكنة "زرعيت" كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية، وفق ما ورد في بيان حزب الله، ما أدّى إلى ‏إصابات مؤكدة.

وأعلنت يوم أمس أنّ مجاهديها استهدفوا مستوطنة "أفيفيم" بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً أنّ الاستهداف أدّى إلى إصابة أحد المنازل وسقوط من ‏كان بداخله بين قتيلٍ وجريح. كما أعلنت استهدافها موقع ‏حدب البستان بصاروخ "بركان" وموقع ‏"رويسة القرن" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً أنّ الاستهداف حقّق في الموقعين إصاباتٍ مباشرة. 

يأتي ذلك في سياق العمليات المستمرة للمقاومة الإسلامية في لبنان ضدّ المستوطنات والثكنات العسكرية شمالي فلسطين المحتلة، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء في غزة، ودعماً للمقاومة الفلسطينية، ورداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
رقم : 1110798
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