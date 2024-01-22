النرويج تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات

وقال كرافيك في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، الاثنين؛ إن "النرويج كانت واضحة بشكل لا لبس فيه: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ويجب تعليق جميع الأعمال العدائية".



وأضاف أن "هناك حاجة ماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".



ووجه رسالة شكر إلى جميع "الجهات الإنسانية النرويجية على عملها الدؤوب على الأرض في غزة، الذي غالبا ما تتعرض لمخاطر شخصية كبيرة".



ولليوم الـ108 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.



ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 25 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ62 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.