نتنياهو وتبريراته الجوفاء خلال لقائه ممثلي عائلات الرهائن!

وخلال لقائه ممثلي عائلات الرهائن في مكتب رئيس الوزراء في القدس المحتلة، علق بنيامين نتنياهو على التقارير عن استئناف المحادثات للتوصل إلى اتفاق.



وادعى بانه "على عكس ما يقولون، لا يوجد اقتراح حقيقي من حماس.. هذا غير صحيح"، مضيفا: "أقول هذا بكل وضوح لأن هناك الكثير من الأشياء غير الصحيحة التي تعذبكم، ومن ناحية أخرى هناك مبادرتنا، ولن أخوض في التفاصيل".



وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت عائلات الرهائن جلسة اللجنة المالية في الكنيست، وطالبت باستعادة أبنائها عبر صفقة تبادل مع حركة "حماس".



وكانت العشرات من أهالي الأسرى في غزة، قد بدؤوا في الايام السابقة اعتصاما مفتوحا أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع غزة بالقدس؛ للمطالبة بتأمين إطلاق سراح أبنائهم.



ورفع الأهالي لافتات ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن الأسرى، وتتهم حكومة نتنياهو بعدم بذل جهودا كبيرة للإفراج عنهم.



ويأتي الاعتصام ضمن الضغوطات التي تمارسها عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو المتطرفة؛ بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وسبق لفصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن بثت مقاطع مصورة لأسرى قتلهم الاحتلال الإسرائيلي.



كما أنها بثت أكثر من تسجيل مصور لأسرى إسرائيليين ينتقدون نتنياهو، ويطالبون بوقف العدوان على غزة، وإعادتهم إلى ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.