ناطق الجهاد الإسلامي: الاغتيالات تؤكد قلق الكيان الصهيوني من تطور دور القادة الأبطال

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تعليقا على استشهاد خمسة من المستشارين العسكريين والمدافعين عن المراقد المقدسة إثر هجوم الكيان الصهيوني على حي المزة في دمشق: اغتيالات "اسرائيل" لابطال محور المقاومة في اكثر من ساحة يؤكد قلق الكيان الصهيوني وحلفائه من تطور دور هؤلاء القادة الأبطال على مستوى الاقليم.



وأكد مصعب البريم ان الشهادة فخر لنا كمؤمنين وكملتزمين بهذا الخط المقاوم الرسالي وتعني وتؤكد اننا نسير في الطريق الصحيح وهو طريق ذات الشوكة طريق الانبياء والاولياء واهل العزائم والهمم العالية.



وتابع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالقول: الاغتيالات ستكون دافعا جديدا لمواصلة طريق الجهاد والثأر للشهداء والحفاظ على وصاياهم.



وتابع قائلا: سنستمر مع كل مكونات محور المقاومة من فلسطين المحتلة الى لبنان وسوريا والعراق واليمن والجمهورية الاسلامية في ايران عبر وحدة الساحات بهدف محاصرة دور الكيان الصهيوني في منطقتنا ومحاصرة الدور الامريكي الخطير وسيستمر القتال في كل الساحات وبكل الوسائل حتى زوال الكيان من قلب الامة.

