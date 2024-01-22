دبلوماسي روسي: روسيا وإيران ستوقعان قريباً اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

وقال ضمير كابولوف في مقابلة مع وكالة "تاس" للأنباء اليوم الاثنين: إن العمل على مسودة نص الوثيقة جارٍ الانتهاء منه، وبمجرد الانتهاء منه، سيقرر رئيسا البلدين متى وأين سيتم التوقيع على الاتفاقية. وبما أن الاتفاقية في مراحلها النهائية، فسيجري التوقيع عليها قريبًا.



وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه "ما زال من السابق لأوانه تحديد متى سيتم توقيع الاتفاق بالضبط، لكن [وقته] ليس بعيد بما فيه الكفاية بحيث لا تكون هناك حاجة لاجتماعات أولية قبل التوقيع".



وبحسب هذا التقرير، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق جديد بين روسيا وإيران في الاجتماع المقبل لزعيمي البلدين.



وأوضحت أيضًا أن هذه الوثيقة ستغطي النطاق الكامل للعلاقات بين روسيا وإيران.



وسبق أن كتبت الخارجية الروسية في تقرير عن المكالمة الهاتفية التي جرت بين وزيري خارجية روسيا وإيران يوم الاثنين 15 يناير: التزام الطرفين المتبادل بالمبادئ الأساسية للعلاقات بين البلدين، بما في ذلك الاحترام غير المشروط للعلاقات بين البلدين والسيادة والسلامة الإقليمية وسائر مبادئ ميثاق الأمم المتحدة مدرجة في الاتفاقية الشاملة بين البلدين.



وفي اليوم نفسه، أكد وزير الدفاع الروسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، على الالتزام الكامل بسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها، وأشار إلى أن هذه القضية سيتم ذكرها بوضوح في المعاهدة التي ستعقد وسيتم التوقيع عليها بين حكومتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا.