الصين: إيران وباكستان جارتان جيدتان في المنطقة

وتحدث الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن العلاقات الوثيقة مع طهران وإسلام آباد والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.



وبحسب موقع وزارة الخارجية الصينية، صرح وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، أن بكين تواصل لعب دور إيجابي بين طهران وإسلام آباد.



وردا على سؤال مراسل وكالة أسوشيتد برس الباكستانية حول آخر التطورات بين إيران وباكستان بعد الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي على أراضي كل منهما، قال: "إن الصين لديها علاقة وثيقة مع إيران وباكستان وأريد أن أؤكد أن إيران وباكستان جارتان صديقتان وكلاهما صديقان حميمان للصين.



وتابع: "الصين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين وتدعم إيران وباكستان في مواصلة حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور". ونتطلع الى الاستمرار في لعب دور إيجابي وبناء في تحسين العلاقات الإيرانية الباكستانية على أساس احتياجات البلدين".



واتفق وزيرا خارجية إيران وباكستان على عودة سفيري البلدين إلى مقر عملهما حتى يوم الجمعة 26 يناير.



ومن المقرر أيضًا أن يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسلام أباد يوم الاثنين الموافق 29 يناير . واجرى أمير عبد اللهيان ونظيره الباكستاني محادثات هاتفية مرتين بعد التطورات الأخيرة في العلاقات والهجوم الإيراني على مقر جماعة جيش الظلم الإرهابية ورد فعل باكستان بالهجوم على نقطة على الحدود الإيرانية. وعقب هذه التطورات، لم يعد السفير الإيراني الذي كان في إيران إلى باكستان، وتم استدعاء السفير الباكستاني أيضًا إلى إسلام آباد.



ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" العلاقات بين البلدين بأنها قوية اليوم، في اشارة إلى الدعوة التي تلقاها أمير عبد اللهيان لزيارة إسلام آباد.



في أعقاب الأحداث الأخيرة، أصدرت وزارتا خارجية إيران وباكستان بيانا مشتركا اليوم (الإثنين) جاء فيه أنه بعد اتصال هاتفي بين أمير عبد اللهيان ونظيره الباكستاني، تم الاتفاق على عودة السفراء إلى أماكن عملهم بحلول 26 يناير، وتوجيه وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني دعوة الى حسين أميرعبداللهيان لزيارة اسلام اباد يوم الاثنين 29 يناير .