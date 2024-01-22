بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية مساء اليوم

وأوضح العميد سريع، في تدوينة على حسابه في منصة إكس، أن البيان سيكون في الساعة الـ8:00 من مساء اليوم.



ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التهديدات الأميركية باستمرار عملياتها العسكرية ضد اليمن على خلفية موقفها المساند للشعب الفلسطيني في غزة.

