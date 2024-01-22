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الاثنين 22 كانون الثاني 2024 ساعة 19:26

حماس تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار جرائم الاحتلال

حماس تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار جرائم الاحتلال
ودعت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، "كافة الدول الحرّة والمخلصة لقيم العدالة والحرية"، إلى التحرك لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء.

وأشارت حماس إلى، أن "جيش الاحتلال الصهيوني يرتكب جريمة جديدة بحق أهلنا النازحين في خانيونس، عبر استهدافه لخمسة مراكز إيواء بشكلٍ مباشر ومتعمّد، وبشتى أنواع الأسلحة، ما أدّى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى".

كما نوهت إلى، أن "جيش العدو كان قد دعا المواطنين للجوء لهذه المراكز وادعى أنها آمنة، قبل أن يرتكب فيها هذه المجزرة البشعة، في استمرار لحرب الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة، وبدعم أمريكي متواصل من إدارة الرئيس بايدن".
رقم : 1110857
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