زيادة الصادرات الايرانية الى باكستان بنسبة 47 بالمائة

وقال حميدرضا كربلائي اسماعيلي: أقيم المعرض الدولي للقدرات التصديرية الايرانية الى باكستان في مركز المعارض الدولية بمنطقة جابهار الحرة، عرضت فيه 103 شركات ايرانية كبرى منتجاتها المخصصة لباكستان، في مساحة مفيدة قدرها 4800 متر مربع، ومساحة غير مفيدة تقدر بعشرة آلاف متر مربع.



واضاف: ان وفودا تجارية من اكثر من 180 شركة من باكستان وافغانستان وعمان والعراق تفقدوا هذا الحدث التجاري.



وتابع: ان وفودا تجارية رفيعة المستوى تفقدت المعرض، بمن فيهم المستشار التجاري الباكستاني على رأس وفد، وأن المشاركة الفاعلة والقوية للوفود التجارية والزوار في مجال التجارة والاستثمار، جعل الاجواء العامة لاقامة هذا المعرض لافتة وجذابة.



واعتبر انجازات المعارض ومكاسبه بالمقبولة والمناسبة، مضيفا: في هذا الاطار تسعى منظمة تنمية التجارة الى الحصول على تسهيلات وإيجاد البنى التحتية المناسبة للمصدرين، معربا عن امله بأن تشهد منطقة جابهار الحرة الازدهار والتنمية نظرا للطاقات والامكانات الذاتية التي تتمتع بها.



وأشار كربلائي اسماعيلي الى حجم التبادل التجاري بين ايران وباكستان، وقال: خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة (الايرانية) الجارية، ازدادت صادرات ايران الى باكستان بنسبة 47 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.