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الاثنين 22 كانون الثاني 2024 ساعة 20:25

وزير خارجية الإحتلال يقترح نقل سكان غزة إلى "جزيرة اصطناعية"!

وزير خارجية الإحتلال يقترح نقل سكان غزة إلى "جزيرة اصطناعية"!
وبحسب "الغارديان" فقد قدم كاتس هذا المقترح إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27 كبديل لحل الدولتين!!

وقال لهم إن "المقترح هو خطة تم وضعها قبل عدة سنوات عندما كان وزيرا للنقل".

وبحسب الصحيفة، فقد أثار المقترح استياء في بروكسل حيث كان ممثلو الاتحاد الأوروبي يجتمعون كجزء من مهمة لوضع الأساس لـ "خطة سلام شاملة".

وكان كاتس طرح الفكرة لأول مرة في آذار/ مارس عام 2011 وقال فيها إن الكيان الإسرائيلي يدرس بناء جزيرة صناعية بها موانئ بحرية وجوية قبالة قطاع غزة المحاصر كحل طويل الأجل لشحن البضائع إلى القطاع، حسب زعمه.

من جانبه، شدد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على ضرورة التمسك بحل الدولتين في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه "لا يوجد حل بديل".

جاء ذلك في تصريح صحفي الاثنين، قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي تتصدر أجندتها حل الدولتين رغم تصريح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "يعارض إقامة دولة فلسطينية".

وأوضح بوريل أنه يتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أن "معارضة الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين "غير مقبولة".

وقال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية، الاثنين، إن هنالك "إجماعا دوليا" على إقامة دولة فلسطين، مشيرا إلى وجود "حراك دولي مهم" حول خيار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية.
رقم : 1110867
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