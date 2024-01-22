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الاثنين 22 كانون الثاني 2024 ساعة 20:31
الاحتلال يسحب لواء كفير من غزة لهذا السبب
لكن مصادر عبرية قالت ان سحب كفير جاء اثر خسائر بالارواح بين افضل جنوده على ايدي المقاومة الفلسطينية.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف جيش الاحتلال أنه بعد انسحابه، سيواصل لواء كفير نشاطه وفقا لآخر تقييمات للجيش.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1110871
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