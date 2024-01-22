القوات البحرية اليمنية تستهدف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، في بيان، إن العملية نفذتها القوات البحرية اليمنية بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.



وأضاف سريع أن العملية جاءت "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".



وشدد سريع على أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادمٌ لا محالة وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".



وأكد المتحدث العسكري استمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.



كما أكد استمرار القوات المسلحة اليمنية في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع عن اليمن واستمرار مساندة فلسطين.



وختم سريع بيانه بالقول إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الرد على أيّ اعتداء أمريكي أو بريطاني على بلدنا وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي".