الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 كانون الثاني 2024 ساعة 22:10

موقع بريطاني يوضح كيف يؤثر فوز ترامب على الحرب في غزة

موقع بريطاني يوضح كيف يؤثر فوز ترامب على الحرب في غزة
واوضح التقرير ان ترامب اذا فاز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية القادمة من غير المرجح أن يواصل محاولات جو بايدن لتخفيف العمليات الإسرائيلية في غزة، فقد كان ترامب حليفًا منذ فترة طويلة لـ"إسرائيل"، وأصبح أول رئيس أمريكي يعترف رسميًا وبشكل مثير للجدل بالقدس عاصمة لها في عام 2017".

واضاف ترامب سيعود الى السياسات التي اتبعها في ولايته الأولى تحت شعار " أمريكا أولا " مما يعني انسحابا عن الانفاق العسكري والاهتمام بالشأن الداخلي والذي يعني ايقاف تدفق الاموال والأسلحة بشكل مجاني من الولايات المتحدة وحروبها بالنيابة في أوكرانيا.

وذكر التقرير إن "فوز المرشح الجمهوري المحتمل بولاية ثانية من شأنه أن يخلف تأثيرات كارثية على الدبلوماسية الدولية، وفقا لسيلفي كوفمان، كاتبة العمود في صحيفة لوموند: "سوف تتحول قمتي مجموعة السبع ومنظمة حلف شمال الأطلسي مرة أخرى إلى لحظات من سيرك لا يمكن التنبؤ بها".

وأضاف التقرير انه " وفي استمرار لمحور رئاسته الأولى، تعهد ترامب بنقل الآلاف من القوات الأمريكية المتمركزة في الخارج، وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومسؤولي إدارة مكافحة المخدرات، لمعالجة أزمة الهجرة على الحدود المكسيكية، ولن يؤثر هذا على الوجود العسكري الأميركي في مختلف أنحاء العالم فحسب بل سيكون له أيضا تأثير مدمر على المكسيك، التي سوف تضطر إلى التعامل مع حدود مزدحمة على نحو متزايد بالمشاكل مع الولايات المتحدة".

وتابع التقرير ان " أحد الاختلافات المهمة هذه المرة هو أن ترامب وحلفائه كانوا يخططون لولايته التالية منذ أن غادر البيت الأبيض، وسيكون محاطًا حصريًا بالموالين له، وسيكون متحررًا من أي أصوات عقلانية مقيدة، وسيكون أكثر تنظيمًا من ولايته الأولى، ولذا من غير المرجح أن يواصل ترامب محاولات بايدن لتخفيف العمليات الإسرائيلية في غزة".

وأشار التقرير الى انه "على الرغم من أن قدرًا كبيرًا من القلق يركز على إعادة انتخاب ترامب المحتملة، إلا أن منافسيه الرئيسيين لترشيح الحزب الجمهوري، نيكي هيلي ورون ديسانتيس، حددا دعم سياسات الهجرة العدوانية ودعم إسرائيل كأهداف رئيسية في حال فوزهما ".
رقم : 1110891
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كاتب بريطاني يتنبأ بثورات مزلزلة في دول عربية
كاتب بريطاني يتنبأ بثورات مزلزلة في دول عربية
لعنة هانيبال تقض مضاجع جنود الاحتلال
لعنة هانيبال تقض مضاجع جنود الاحتلال
22 كانون الثاني 2024
ماذا تهدف أمريكا من طرح إقامة دولة فلسطينية مجددا؟
ماذا تهدف أمريكا من طرح إقامة دولة فلسطينية مجددا؟
22 كانون الثاني 2024
أنصار الله: العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو
أنصار الله: العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو 'الإسرائيلي'
22 كانون الثاني 2024
تشييع شهداء الحرس الثوري في طهران
تشييع شهداء الحرس الثوري في طهران
22 كانون الثاني 2024
تشييع جثامين المستشارين الايرانيين في حرم السيدة زينب (ع)
تشييع جثامين المستشارين الايرانيين في حرم السيدة زينب (ع)
21 كانون الثاني 2024
الاحتلال الأمريكي يعترف بإصابات دماغية لجنوده إثر الهجوم على عين الأسد
الاحتلال الأمريكي يعترف بإصابات دماغية لجنوده إثر الهجوم على عين الأسد
21 كانون الثاني 2024
القمر الاصطناعي
القمر الاصطناعي 'ثريا' يرسل اشارته الاولى للأرض بنجاح
21 كانون الثاني 2024
بيان الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم الإرهابي للکیان الصهيوني على دمشق
بيان الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم الإرهابي للکیان الصهيوني على دمشق
20 كانون الثاني 2024
باكستان آمنة من الإرهابيين
باكستان آمنة من الإرهابيين
20 كانون الثاني 2024
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
20 كانون الثاني 2024
انتهاء مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1402" في ايران
انتهاء مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1402" في ايران
20 كانون الثاني 2024
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
20 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
باكستان آمنة من الإرهابيين
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
انسحابات الجيش الإسرائيلي.. ماذا عن وحدة دوفدفان؟