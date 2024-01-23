ماذا كانت تفعل سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن؟

ياتي تساؤل الكاتبة اليمنية اثر الاعلان عن عملية عسكرية بحرية غير مسبوقة استهدفتْ سفينةَ شحنٍ عسكريةٍ أمريكيةٍ تحت اسم ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليجِ عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وذلك ما اعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد سريع مساء يوم أمس الاثنين في بيان قائلا، ان القوات البحرية اليمنية نفّذت عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية "أوشن جاز" في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة..



كما تساءلت الكاتبة اليمنية قائلة: هل ان وجود السفن الامريكية والأساطيل العسكرية في حدود لاتملك فيها أمريكا حدودا بحرية يعتبر شرعيا أو قانوني بحسب القوانين الدولية المتعارف عليها؟

واضافت: إذا كانت أمريكا لا تعرف حدودها البحرية وحدودها في التعامل مع دولة ذات سيادة فيبدو أنها ستتعلم دروسا من القوات اليمنية تعرفها على الحدود البحرية التي يحق لها التواجد فيها بطريقة قانونية، وتعرفها أيضا على عدم تجاوز تلك الحدود سوى بإذن من صاحب تلك الحدود.



وختمت بالقول: يا ليت كل الدول التي لها حدود بحرية في البحر الأحمر والأبيض أن تتعاون مع القوات المسلحة اليمنية لفرض هيبتها وسيادتها على حدودها ورفض أي هيمنة أو قلة احترام من امريكا المتغطرسة، فقد حان وقت تأديبها.