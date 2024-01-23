الاحتلال يعترف بمقتل 21 ضابطا وجنديا خلال الساعات الماضية

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، في مؤتمر صحافي، أن الجيش نشر حتى الآن أسماء 10 جنود قُتلوا في قطاع غزة، وفي الساعات المقبلة سينشر باقي الأسماء.



وحول تفاصيل هلاك الجنود، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن "مسلحين فلسطينيين أطلقوا عدة قذائف (أر بي جي) باتجاه مبنى كان مفخخا من قبل الجيش الإسرائيلي استعدادا لتفجيره، ما أدى إلى انهياره على من فيه من القوات في وسط قطاع غزة"، مؤكدة أن "العدد المعلن غير نهائي".



وأعلن جيش الاحتلال أمس الاثنين، توسيع عمليته العسكرية في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن يوم أمس الاثنين كان من الأيام الأصعب على جيش الاحتلال خلال معارك في غزة.