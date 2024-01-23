شهداء وإصابات برصاص قوات الاحتلال غرب خان يونس

ونقلت (وفا) عن "الهلال الأحمر الفلسطيني" قوله بوقوع إصابات بين النازحين جراء قصف استهدف مقرها في خان يونس.



كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي، فيما شهد وسط خان يونس وشرقها سلسلة غارات عنيفة.



وتواصل الانقطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، وهي المرة العاشرة منذ بدء العدوان.



كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تعذر مركبات الإسعاف الوصول إلى المصابين في خان يونس، بسبب هذا الانقطاع.



وتعرض شرق منطقة المصدر وسط قطاع غزة، لقصف مدفعي مكثف.



وقصفت طائرات الاحتلال، بعد منتصف الليلة، خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 25,300 شهيد، و63 ألف مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.