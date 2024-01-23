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الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 ساعة 13:26

منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة.. 25490 شهيدا و63354 مصابا

منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة.. 25490 شهيدا و63354 مصابا
ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، عن مصادر طبية فلسطينية قولها اليوم الثلاثاء في بيان، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 25490 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أن العدوان على غزة خلّف نحو 63354 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع برا وبحرا وجوا، لليوم الـ109 على التوالي، في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة.

وأكدت الأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال تضع عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن ما يصل لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وستزداد معاناة المواطنين في مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف النازحين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، في ظل تأثر البلاد بعدة منخفضات جوية باردة وماطرة.
رقم : 1111013
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