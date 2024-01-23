تجاوزات خطيرة بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية

وقالت محامية الهيئة -عقب زيارتها للأسيرة خالدة جرار- إنّ الأسيرات "يعانين ظروف اعتقال قاسية مثل الاكتظاظ الشديد، والإهمال الطبي، وسوء التغذية، إضافة إلى مصادرة الأجهزة الكهربائية".



وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد كشف، يوم الجمعة، أمام وفد من من المعهد الأوروبي للسلام، أنّ السجون والمعتقلات تمرّ في أسوأ حالاتها، حيث تُمارس الانتهاكات وفقاً لقوانين مشرعة ومقرّة من المجلس الوزاري للاحتلال.



كما أشار إلى ما يزيد عن 6000 حالة اعتقال جديدة، منهم 355 طفلاً و300 سيدة، بالإضافة إلى المئات وربما الآلاف ممن اعتقلوا من قطاع غزّة منذ اندلاع الحرب، إذ يخفي الاحتلال أماكن احتجاز الأسرى وظروفهم الحياتية والصحية، علماً أنّ الاحتلال قد نفّذ الإعدام المباشر خلال الأيام الأخيرة بحقّ 7 أسرى داخل سجونه.