الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 ساعة 13:55

للمرة الثانية.. حزب الله يستهدف قاعدة "ميرون" الجوية الإسرائيلية رداً على الاغتيالات

للمرة الثانية.. حزب الله يستهدف قاعدة "ميرون" الجوية الإسرائيلية رداً على الاغتيالات
وأوضحت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان أنّ الاستهداف تمّ بعدد كبير من الصواريخ المناسبة، بحيث حقّقت إصابات مباشرة.

وجاء هذا الاستهداف رداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسوريا، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين والمنازل في القرى الجنوبية اللبنانية، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة.

وأفاد مراسل الميادين في جنوبي لبنان بأنّ الاستهداف هذه المرة كان أكثر تركيزاً، وأصاب القاعدة بدقة.

وفي أعقاب الاستهداف، انقطعت الكهرباء في عدة مستوطنات في منطقة "ميرون"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويُفترض اليوم، أن يتمّ اجتماع "الكابينت" في إحدى مستوطنات الشمال، حيث سيجتمع رؤساء مستوطنات "خط المواجهة" مع أعضاء "الكابينت"، في جلسة استثنائية في إحدى مستوطنات الجليل، وفقاً للإعلام الإسرائيلي.

وقاعدة "ميرون" سبق أن كانت في دائرة استهداف حزب الله، ففي الـ6 من الشهر الجاري، هاجمتها المقاومة بـ62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، وذلك في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال الشهيد العاروري وإخوانه في الضاحية الجنوبية.

وحقّق الاستهداف إصاباتٍ دقيقةً ونقطويةً، كما أثبتت المشاهد التي توثّق العملية، فيما عمد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي إلى إخفاء ما لحق بها من أضرار.

ولاحقاً، أقرّ الاحتلال بالأضرار التي أصابت قاعدة "ميرون"، فيما أبدى إعلامه قلقاً بالغاً بشأن قدرات حزب الله، وأشار إلى أنّ الاستهداف تم بصواريخ بعيدة المدى مضادة للدبابات، والتي لا تملك "إسرائيل" نظاماً لاعتراضها. 

بدوره، كشف الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أنّ من بين الصواريخ التي أطلقتها المقاومة على القاعدة "40 كاتيوشا و22 كورنيت من المدى الجديد"، موضحاً أنّ "18 صاروخ كورنيت منها حقّق إصابات".

في السياق نفسه، طرح مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث تساؤلاتٍ بشأن "الاستمرارية الوظيفية لسلاح الجو"، مؤكداً أنّ الهجوم هو بمنزلة "تذكير بضعف مواقع سلاح الجو الثابتة أمام النيران الدقيقة" لحزب الله.

وتكمن أهمية قاعدة "ميرون" في كونها مركز الإدارة ‏والمراقبة والتحكّم الجوّي الوحيد في شمالي كيان الاحتلال، ولا بديل رئيسياً عنها. كما أنّها واحدة من قاعدتين أساسيتين  لدى الكيان الإسرائيلي كله، ‏والثانية تقع في الجنوب، وهي "متسبيه رامون".‏

 
رقم : 1111016
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
23 كانون الثاني 2024
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
23 كانون الثاني 2024
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
23 كانون الثاني 2024
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
23 كانون الثاني 2024
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
23 كانون الثاني 2024
108 أيام من الحرب علی قطاع غزة... من يسيطر علی الميدان؟
108 أيام من الحرب علی قطاع غزة... من يسيطر علی الميدان؟
23 كانون الثاني 2024
كاتب بريطاني يتنبأ بثورات مزلزلة في دول عربية
كاتب بريطاني يتنبأ بثورات مزلزلة في دول عربية
22 كانون الثاني 2024
لعنة هانيبال تقض مضاجع جنود الاحتلال
لعنة هانيبال تقض مضاجع جنود الاحتلال
22 كانون الثاني 2024
ماذا تهدف أمريكا من طرح إقامة دولة فلسطينية مجددا؟
ماذا تهدف أمريكا من طرح إقامة دولة فلسطينية مجددا؟
22 كانون الثاني 2024
أنصار الله: العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو
أنصار الله: العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو 'الإسرائيلي'
22 كانون الثاني 2024
تشييع شهداء الحرس الثوري في طهران
تشييع شهداء الحرس الثوري في طهران
22 كانون الثاني 2024
تشييع جثامين المستشارين الايرانيين في حرم السيدة زينب (ع)
تشييع جثامين المستشارين الايرانيين في حرم السيدة زينب (ع)
21 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق